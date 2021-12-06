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Происшествия6 декабря 2021 11:01

Автомобиль скорой помощи и легковушка столкнулись в Самаре 6 декабря 2021 года

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медтранспорт влетел в левый бок легковушки

Медтранспорт влетел в левый бок легковушки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 6 декабря 2021 года, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой медтранспорт столкнулся с автомобилем «Рено Логан». Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фото, удар пришелся на левую сторону легковушки. Информации о пострадавших нет. Происшествие на некоторое время затруднило на этом участке движение транспорта.

Разобраться, кто спровоцировал ДТП, предстоит правоохранителям. Сейчас они устанавливают все детали случившегося. Проводится проверка.