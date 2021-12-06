В Самаре 9 декабря распределят места в детсадах на 2021-2022 учебный год

Распределение мест пройдет в автоматизированном порядке Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 9 декабря, в Самаре вновь распределят свободные места в детских садах на 2021-2022 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке.

— Родителям необходимо проверить данные в электронном заявлении на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. Раздел «Поиск заявлений». При обнаружении неточностей необходимо обращаться в МФЦ, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

О предоставлении места сообщат сами сотрудники детского сада. Также родители сами могут узнать результаты распределения — с помощью вышеуказанных сайтов. Согласие с предоставленным местом нужно будет подтвердить письменно в течение 10 рабочий дней. Для отказа следует обращаться в МФЦ.