Самарец укусил ДПСника за бедро при попытке задержания

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, а когда ему сделали замечание, напал на полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Сергеевич из Самары в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела за то, что покусал сотрудника ГИБДД.

- По нашим данным, инспекторы ДПС задержали его, когда он пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Что произошло дальше, не совсем понятно: ему сделали замечание, а он набросился на полицейских. Одного из них укусил за левое бедро.

Пострадавший полицейский обратился в больницу, там травму обработали и отпустили его домой. Материалы проверки коллеги пострадавшего уже передали в региональный Следственный комитет, сотрудникам которого предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Сергеевич уже имеет судимости за совершение кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Был ли он трезв и адекватен в момент нападения на инспектора ДПС, пока не совсем ясно – это предстоит установить следствию.