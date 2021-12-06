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Происшествия6 декабря 2021 12:40

Жителя Самары приговорили к 8 годам колонии за убийство из-за оскорблений

Мужчина зарезал приятеля в ходе пьяной ссоры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец не менее 10 раз ударил знакомого ножом / Фото: СУ СК по Самарской области

Самарец не менее 10 раз ударил знакомого ножом / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который уже имеет несколько судимостей. Его признали виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 13 марта 2021 года в доме на улице Ставропольской в Промышленном районе. Мужчина распивал там алкоголь с тремя приятелями. Один из них в какой-то момент стал оскорблять самарца. Тот не сдержался, схватил со стола кухонный нож и как минимум 10 раз ударил своего оппонента. Ранения оказались смертельными.

Суд признал самарца виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.