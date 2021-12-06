В Самаре разрешили заполнять кинотеатры и театры на 70%

В Самаре начали смягчать ограничения

В понедельник, 6 декабря 2021 года, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Власти региона с учетом эпидемиологической обстановки приняли решение смягчить некоторые коронавирусные ограничения.

Так, в Самаре увеличивается заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах и других культурно-досуговых учреждениях до 70%. До этого ограничение составляло 50%. Однако для посетителей сохранение обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а именно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

По данным чиновников, в Самарской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, поэтому есть вероятность снятия и других введенных ковид-ограничений. Напомним, на 6 декабря 2021 года в регионе было подтверждено 865 случаев заражения за сутки. Всего в начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 185 163 случаев коронавируса.