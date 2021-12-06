Самара станет первым городом-миллионником в России, где не будет водоразборных колонок и выгребных ям

На реализацию программ будут выделены средства из областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось совещание по исполнению инвестиционных программ ООО «Самарские коммунальные системы». Представители организации рассказали о реализации программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства в дом».

В настоящее время работа по проведению водопровода и канализаций в дома в Самаре идет полным ходом. В историческом центре еще есть дома, которые пользуются выгребными ямами и водоразборными колонками. Исправить эту ситуацию и провести удобства в дом жителей Самары поможет реализация инвестиционных программ.

- По итогам проведенных работ Самара станет первым городом-миллионником, который будет избавлен от пережитков прошлого, - отметили коммунальщики.

В настоящее время в компании зарегистрировано 804 заявления по программе «Вода с улиц – в дом», из которых выполнено 241 подключение к городским коммуникациям. По программе «Удобства в дом» было подано 160 заявок. Председатель правительства Виктор Кудряшов поручил ускорить работу по реализации данных проектов. Для этого будут предусмотрены средства в областном бюджете.