В Самаре новый торговый центр в Волгаре начнет работать в 2022 году

Фасадные работы практически завершены Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжают возводить огромный торгово-развлекательный комплекс нового поколения «ТочкаСити» (ранее ТЦ «Алабинский», - прим. ред.). Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что происходит на месте масштабной стройки в декабре 2021 года.

Напомним, новый ТЦ начали возводить в год назад, Изначально владелец будущего ТЦ «Алабинский» заявлял, что работы планируют завершить за два года. Сейчас открытие запланировано на 2022 год.

На видео видно, что здание будущего торгового центра практически готово, осталось застеклить одну часть на крыше. Общая площадь здания – 50 тысяч квадратных метров, торговая площадь – 20 тысяч квадратных метров.

В здании будет пять этажей и наземный паркинг на 500 мест. Помимо магазинов в ТРК будет оборудован фудкорт и рестораны на 11 операторов. Зона охвата торгово-развлекательного центра – 400 тысяч человек, ежедневный поток автомобилей – 100 тысяч в день.