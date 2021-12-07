В Самаре откроют обсерваторы для защиты от "омикрона" в декабре 2021 года

Вот в таких комнатах размещали туристов во время первой волны, когда опасными считали всех

В Самарской области вновь готовы открыть несколько обсерваторов. Как решили на заседании оперативного штаба региона по защите от коронавируса, они очень пригодятся для защиты от нового штамма "омикрон". Этот штамм вируса активно циркулирует на территории некоторых стран Африки и Юго-Восточной Азии, а значит, потенциальную опасность могут представлять туристы, прибывшие из этих государств.

Как отметили на заседании, в случае прибытия туристов или работников из таких неблагополучных стран их рекомендуется поместить на изоляцию до 14 календарных дней. Не все могут соблюдать такую изоляцию дома, иногда этого не позволяют жилищные условия, наличие большой семьи в маленькой квартире. В таком случае потенциально опасного человека могут разместить в обсерваторе.

Пока что неизвестно, какие именно санатории или гостиницы отдадут под обсерваторы. В первую волну такую роль выполняли санаторий "Колос" в Кинель-Черкасском районе, санаторий "Радуга" под Тольятти.

Требования о самоизоляции касаются и туристов, которые приезжают из путешествий в неблагополучные страны. Сразу побежать на работу не получится - нужно будет две недели посидеть на карантине.

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