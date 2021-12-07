В Самаре назвали условие проведения новогодних утренников в школах и детсадах

Ждет ли детей новогоднее чудо?

В Самаре рассказали, при каком условии разрешено проводить новогодние утренники в школах и детских садах. Встречу с Дедом Морозом для ребят разрешили, но есть и ограничения. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба региона. Так, эксперты Роспотребнадзора особенно отметили, что утренник можно будет провести только для одного класса или группы, любое смешение ребят недопустимо.

В прошлом году действовали точно такие же нормы. При этом на праздники также не пускали родителей. В этом году вновь запрещены общие мероприятия для 2 и более классов или групп. И это безусловно добавляет головной боли учителям: одно дело организовать детский утренник для всего садика, совсем другое - для каждой группы отдельно. Никаких Дедов Морозов не хватит!

Однако же, взрослым придется выкручиваться, чтобы подарить праздник детворе. Есть и хорошие новости с этого заседания. Так, для посетителей будут открыты спортивные сооружения на открытых площадках - то есть катки, горки и многое другое. Правда, организаторам придется позаботиться о соблюдении социальной дистанции в пунктах проката и раздевалках.