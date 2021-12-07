В Самаре утром 7 декабря 2021 года в Постниковом овраге встали обесточенные трамваи

Утро у многих самарцев началось не очень удачно Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Утром , 7 декабря 2021 года, в Самаре на улице Панова обесточило трамваи. Из-за аварии на сетях электротранспорт встал на Постниковом овраге. Об этом «КП-Самара» рассказали очевидцы.

Пассажирам пришлось добираться до пункта назначения на автобусах. На остановках произошел настоящий коллапс. Самарцы, желая успеть на автобус устроили давку. Кто-то начал вызывать такси, однако из-за большого количества заказов, время ожидания подачи автомобиля увеличилось до 17 минут.

На остановках и в автобусах началась давка Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Как сообщили кондукторы, в связи с аварией на электросетях, трамваи №4 будут следовать по 23 маршруту, - рассказал «КП-Самара» заложник нештатной ситуации.

Когда поломка будет устранена не сообщается.