Доверчивая самарчанка, желая продать диван, сама дала все данные своей банковской карты мошенникам

Полиция ищет кибермошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские устанавливают личности кибермошенников, которые обокрали 43-летнего юриста. Женщина продавала диван на сайте объявлений, но сама лишилась 12 тысяч рублей.

Как рассказала заявительница, ей написал потенциальный покупатель, который предложил внести полную предоплату и оформить доставку. Женщина согласилась, после чего незнакомец прислал ссылку на форму для подачи заявки на получения оплаты товара. Самарчанка ввела данные своей банковской карты, после чего мошенники получили доступ к ее деньгам.

Юрист лишилась 12 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».