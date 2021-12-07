В Самаре утром 7 декабря 2021 года на Птичьем рынке произошел крупный пожар

Работы по ликвидации крупного ЧП продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Утром во вторник, 7 декабря 2021 года, в 4:32 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на Птичьем рынке. По прибытии было установлено, что горят торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу сложности «Пожар «№ 2».

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате крупного пожара никто не пострадал. Огонь удалось локализовать в течение часа. На месте ЧП работали 122 человека личного состава и 38 единиц спецтехники.

Тушением пожара на рынке руководил начальник Главного управления МЧС генерал-майор Олег Бойко. В качестве дополнительных сил был привлечен пожарный поезд, насосные станции и рукавный автомобиль. В настоящее время ликвидация крупного пожара продолжается.