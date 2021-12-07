В Самаре подведут итоги года в сфере туризма и гостеприимства

Мероприятие пройдет 15 декабря 2021 года

15 декабря в Отеле «7 Авеню» состоится ежегодное мероприятие «Звезда Гостеприимства», подводящее итоги года в сфере туризма и гостеприимства в Самаре. Будут озвучены итоги года, вручены Благодарности за личный вклад в развитие индустрии лучшим отелям, санаториям, предприятиям питания и туроператорам Самары и области, а также озвучены планы на 2022 год.

Для участников будет проведен розыгрыш ценных призов. Переходящая премия «Звезда Гостеприимства» достанется победителю этого года.

В мероприятии примут участие профильные органы власти Правительства Самарской области и общественные организации. Сбор гостей начнется 15 декабря с 13.00 по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3 (Отель «7 Авеню»).

Записаться на участие в мероприятии можно, заполнив простую форму на сайте.