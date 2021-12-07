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Общество7 декабря 2021 10:07

Проекционный пешеходный переход может появиться на ул. Владимирской в Самаре

Дептранс уже разработал техническое задание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инновационная "зебра" делает пешеходов заметнее на дороге / Фото: Минтранс Самарской области

Инновационная "зебра" делает пешеходов заметнее на дороге / Фото: Минтранс Самарской области

В Самаре может появиться еще один проекционный пешеходный переход. Его планируют разместить на улице Владимирской. Об этом в твиттере сообщает городской департамент транспорта.

Ранее к чиновникам обратилась одна из местных жительниц. Она попросила обезопасить перекресток улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса. По ее словам, он очень сложен и авариен.

— Разработано и передано для исполнения техническое задание на проекционный пешеходный переход. Реализация по мере финансовой возможности, — сообщили представители дептранса.

Напомним, первая проекционная «зебра» появилась в Самаре в августе 2021 года. Новый пешеходный переход обустроили на Московском шоссе в районе ТРК «Московский» (сейчас — LETOUT). В темное время суток специальный проектор подсвечивает разметку на дороге, а также делает более заметными пешеходов.