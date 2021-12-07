В Самаре управляющие компании штрафуют до 300 тысяч рублей за некачественное проведение дезинфекции подъездов

В Самаре дезинфекция подъездов жилых домов не прекращается. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают обрабатывать подъезды и входные группы, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом и другими респираторными заболеваниями. Однако не все управляющие компания ответственно относятся к этой работе, поэтому в отношении них возбуждаются административные дела с наложением штрафов.

Так, в Советском районе Самары только за ноябрь 2021 года было выявлено 30 нарушений в качестве проведения дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Обработка проводится хлорсодержащим препаратом, одобренным Роспотребнадзором с помощью специального бензинового распылителя. Внимание уделяется ручкам подъездных дверей, кнопкам домофона, лестничным маршам, поручням, перилам, кнопкам вызова лифта, а также обрабатываются подоконники, оконные ручки и другие контактные поверхности в подъездах.

Управляющая компания должна провести обработку, составить акт выполненных работ, который подписывает старший по дому или член МКД. Этот документ является свидетельством, что дезинфекция проведена. Однако контролирующие органы могут проверить качество выполненных работ по замечаниям самих жильцов, поступающих в социальных сетях. Так, в случае если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей.