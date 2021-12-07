Под Самарой водитель грузовой «Газели» врезался в стоящую фуру и погиб

Смертельная авария произошла на трассе Самара - Большая Черниговка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 7 декабря 2021 года, на 21 км 115 м трассы Самара — Большая Черниговка в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там в 14:05 столкнулись грузовая «Газель» и фура «МАН». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель «Газели» врезался в попутный большегруз, которым управлял 36-летний мужчина. Тот остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. От удара всю кабину грузового авто сильно раскурочило. Водитель «Газели» не выжил. Он умер на месте.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают свидетелей ДТП. Проводится проверка.