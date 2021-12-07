Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука7 декабря 2021 18:47

Космический аппарат «Аист-2Д» запечатлел извержение вулкана Кумбре-Вьеха

Аппарат «Аист-2Д» разработан самарскими учеными
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарский космический аппарат запечатлел извержение вулкана Кумбра-Вьеха

Самарский космический аппарат запечатлел извержение вулкана Кумбра-Вьеха

Космический аппарат «Аист-2Д», разработанный самарскими учеными, запечатлел извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которое продолжается уже более двух месяцев. Фотографии разместила госкорпорация Роскосмос.

Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания) началось 19 сентября и продолжается до сих пор. Разрушены тысячи зданий, дома и дороги на острове покрыты пеплом.

Космический аппарат «Аист-2Д» разработан специалистами РКЦ «Прогресс» совместно с учеными Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Аппарат предназначен для широкого спектра задач, в числе которых дистанционное зондирование Земли и исследование околоземного космического пространства.