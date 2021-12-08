Пенсионер из Самары перевел «сотруднику» Пенсионного фонда 1,5 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества Фото: Олег ЗОЛОТО

Аферисты обманули еще одного жителя Самары. На удочку мошенников попался 84-летний пенсионер. Он перевел «специалисту» из Пенсионного фонда 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце ноября 2021 года пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Пенсионного фонда. Он заявил, что пенсионеру положены компенсационные выплаты. Правда, чтобы получить деньги, нужно перечислить сбережения на указанный счет. Мошенник убедил самарца, что в дальнейшем эта сумма будет увеличена. Тот поверил в обман и перевел через терминалы 1,5 млн рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести сбережения на другой счет. Если есть вопросы по пенсии или соцвыплатам, необходимо звонить в Пенсионный фонд по телефонам горячей линии.