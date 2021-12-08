Топ-топ менеджеров ищут в Самаре

Кандидату необходимо обладать особыми качествами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На крупных рекрутинговых сайтах и телеграм-каналах о поиске работы в Самаре и области появилась необычная вакансия — топ-топ менеджер. Для трудоустройства кандидатам требуется коммуникабельность, стрессоустойчивость и выносливость, а также желание помогать людям.

Как оказалось, вакансии являются информационной акцией маркетплейса для самозанятых Qugo.ru. Она направлена на поддержание курьерской деятельности. Службы доставки и их сотрудники сегодня выполняют важную социальную миссию, их роль нельзя недооценивать в пандемию.

«Топ-топ» — необычная игра слов, олицетворяющая как работу пешего курьера, так и важный социальный статус доставщиков в эпидемию коронавируса. Исследования показали, что количество заказов через курьерские службы выросло на четверть за последние 3 месяца.