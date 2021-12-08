Более 6 тысяч жителей Самары остались без холодной воды 8 декабря 2021 года

Воду в дома самарцев обещают вернуть до конца сегодняшнего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 8 декабря 2021 года, в Самаре произошли сразу две коммунальные аварии. Утечки выявили на трубопроводах холодного водоснабжения, расположенных на проспекте Кирова, 309 в Кировском районе и на улице Губанова, 12 в Промышленном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Так, в 11:40 поступило сообщение о повреждении трубы диаметром 150 мм на проспекте Кирова. На время ремонтных работ пришлось отключить холодную воду в 17 жилых МКД. В них проживают 3 886 человек, в том числе 971 ребенок. Восстановить подачу ресурса обещают к 20:00.

Спустя примерно час коммунальная неприятность приключилась на улице Губанова. Там прохудилась труба диаметром 300 мм. Из-за этого без холодной воды остались 11 домов. В них проживают 2 593 человека, в том числе 648 детей. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. Их должны завершить до 23:00.