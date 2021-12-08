Авиакомпания Red Wings запустит семь новых рейсов из Самары в 2022 году

Семь новых рейсов появятся в расписании аэропорта Курумоч в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч в 2022 году появятся новые рейсы. Авиакомпания Red Wings анонсировала открытие полетов из Самары в еще семь городов России. Среди них: Волгоград, Калининград, Калуга, Ижевск, Омск, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Так, с 11 января 2022 года запустят рейсы в Ижевск и Омск. Первый будет выполняться по вторникам, а второй — по вторникам и воскресеньям.

С 13 января откроют рейс в Волгоград. Самолеты будут летать по этому направлению по четвергам. Отправление из Самары намечено на 11:45, прибытие — в 12:20. Вылет из Волгограда — в 13:10, посадка в аэропорту Курумоч — в 15:40.

С 14 января запланированы рейсы в Челябинск. Частота — 2 раза в неделю (понедельник и пятница). С 15 января — в Ханты-Мансийск (по субботам).

С 16 января 2022 года авиакомпания начнет летать в Калугу. Рейс будет выполняться по воскресеньям. Отправление из Самары — в 15:00, прибытие — в 16:00.

Рейсы в Калининград Red Wings запустит со 2 апреля. Самолеты будут летать по этому направлению по вторникам и субботам. Пассажиров будут перевозить на самолетах Superjet Sukhoi вместимостью до 100 человек.

Отметим, что все рейсы входят в программу субсидируемых маршрутов на 2022 год. То есть билеты в эти семь городов можно будет купить по сниженной цене.