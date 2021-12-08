В Самаре на Красной Глинке из отделения-поликлиники уволились все врачи-педиатры

Отделом кадров продолжает вестись работа по привлечению педиатров в поликлинику. Фото: ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7"

Жители поселка Красная Глинка пожаловались на отсутствие врачей-педиатров, которые работают на вызовах на дом. По их словам, врачи не приходят на дом к болеющим детям, а им предлагают самим прийти в поликлинику, причем записи на ближайшие дни к врачу нет.

- Подскажите, что происходит с детской поликлиникой на Красной Глинке? Почему невозможно вызвать врача на дом для болеющего ребёнка? Почему ребёнка с температурой 38,5 я должна тащить в поликлинику, почему запись к врачу только на 12 декабря? – с такими вопросами обратилась местная жительница к министерству здравоохранения Самарской области.

На вопрос о ситуации в амбулаторно-поликлиническом отделении №3 на Красной Глинке ответила главный врач городской больницы №7 Анна Дубасова. По ее словам в медицинском учреждении в настоящее время сложилась трудная ситуация с кадровым составом.

- Из поликлиник по личным причинам уволились педиатры. В настоящее время прием пациентов ведет заместитель главного врача по детству, - ответила Анна Дубасова.

Как сообщила главврач, решением возникшей проблемы занимаются совместно с министерством здравоохранения и СамГМУ. С 8 декабря 2021 года на смену должен выйти врач-педиатр, который будет отрабатывать вызовы на дом.

Сейчас к оперативному решению вопроса по привлечению новых специалистов подключились руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Виталий Пономарев, главный педиатр региона Лилия Мазур, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская совместно с администрацией учреждения.

По итогам проведённой работы уже 8 декабря на работу в отделение вышли 2 выпускницы педиатрического факультета медуниверситета, клинические ординаторы, в обязанности которых входит оказание помощи маленьких пациентам на дому. Сегодня врачи приступили к работе. Администрация больницы продолжает постоянную работу по поиску необходимых специалистов для подразделений учреждения.