Самарский врач рассказала, почему детям необходимо прививаться от гриппа

Врачи призывают сделать прививку от гриппа себе и своим детям

Заведующая отделением медицинской реабилитации Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой врач-педиатр, к.м.н. Татьяна Романова рассказала о необходимости проведения вакцинации от гриппа детей и взрослых. По словам врача, современные противогриппозные вакцины защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых.

- Многие родители отказываются делать прививку от гриппа своим детям, думая, что она может нанести вред здоровью малыша. Однако это мнение в корне неправильное. На самом деле вакцинация безопасна и не вызывает никаких осложнений, - отмечает Татьяна Романова.

Прививка от гриппа зарекомендовала себя, как лучшая защита от заболевания. Так, если ребенок и заразиться вирусом, то болезнь у привитых будет протекать намного легче и без осложнений. Противогриппозные прививки ставят детям от 6 месяцев, а для защиты грудников целесообразно привить тех людей, которые тесно контактируют с малышом.

- Перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач. Любое острое состояние, контакт с инфекционным больным - это временный медицинский отвод, - напомнила врач-педиатр.

На сегодняшний день в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы сделали прививку от гриппа более 9,5 тысяч детей, что составляет 42% от общего числа прикрепленных детей Октябрьского района. Врачи призывают пройти вакцинацию, чтобы обезопасить своих детей от вируса.