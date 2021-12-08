В Тольятти появилась первая в Самарской области «умная» остановка

Умные остановки планируют использовать повсеместно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В технопарке «Жигулевская долина» установили прототип аппаратно-программного комплекса «Интеллектуальный остановочный модуль на основе принципов Smart City и комфортной городской среды». Это первая цифростанция в регионе.

Внешне остановка почти не отличается от обычной. При этом в ней собран целый спектр инновационных технологий для комфорта и безопасности: освещение, защита от плохой погоды. Так, остановка обогревается в мороз и охлаждается в жару.

— «Умная» остановка автоматически регулирует освещение. Оно включается и выключается с учетом присутствия человека на остановке и текущей освещенности на улице, — добавляет директор компании «ВОИП ИНЖИНИРИНГ» Андрей Стенькин.

В темное время суток освещение на остановке переводится в режим пониженной яркости. Это позволяет экономить энергию. Каркас выполнен из прочного антивандального покрытия. Скамейка из инновационного древесно-полимерного композита тоже греется на отрицательных температурах.

На станции установлена видеокамера, передающая сигнал на пульт охраны. Кроме того, здесь есть аппаратный узел связи, через который можно связаться со службой 112. Кроме того, пользователи найдут тут интерактивную сенсорную панель, совместимую с информационной системой «Платформа инноватики». Также на остановке, конечно же, можно зарядить смартфон. Одновременно подзарядить можно до четырех гаджетов.

— Уникальные разработки наших инноваторов и технологических предпринимателей пользуются популярностью не только внутри региона, но и за его пределами. Мы постоянно расширяем комплекс мер, действующих в регионе для поддержки высокотехнологичных стартапов, — отметил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Подобные остановки вскоре могут появиться по всей России. Сейчас готовится отгрузка 11 павильонов в один из регионов.