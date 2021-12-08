Студентка из Самары выиграла квартиру в викторине «Вакцинация — это жизнь!»

Второй розыгрыш призов среди вакцинированных самарцев состоялся 8 декабря 2021 года

В среду, 8 декабря 2021 года, в Самарской области прошел второй розыгрыш викторины «Вакцинация — это жизнь!». В нем приняли участие 440 472 человека. Призы получат еще 1 002 жителя региона.

Так, 22-летняя студентка 4-го курса СамГТУ Юлия Федрушкова выиграла однокомнатную квартиру в Самаре. Обладательницей автомобиля стала еще одна жительница областной столицы — Лидия Степанова. Женщина 6 декабря отпраздновала свой день рождения. Машина стала настоящим подарком для нее. Еще 1 000 жителей губернии получат сертификаты номиналом в 4 000 рублей.

Результаты розыгрыша можно будет узнать на сайте «Карта жителя Самарской области» или по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03.

Отметим, 22 декабря 2021 года состоится третий розыгрыш призов. В нем, как и в предыдущих, смогут принять участие те, кто сделал прививку от коронавируса с 24 сентября 2020-го по 20 декабря 2021 года.