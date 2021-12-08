Житель Самарской области пойдет под суд за насилие над сотрудником вневедомственной охраны

Драка произошла на железнодорожных путях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя поселка Сургут Самарской области, который обвиняется в применении насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника вневедомственной охраны.

По версии следствия, на улице Сургутской на железнодорожных путях между обвиняемым и представителем власти произошел конфликт, в связи с исполнением последнего своих должностных обязанностей. Мужчина применил насилие, тем самым подвергнул опасности нормальное функционирование транспорта на участке.

Конфликт двух мужчин был пресечен подоспевшими сотрудниками полиции. В настоящее время зачинщику конфликта избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.