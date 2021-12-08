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Общество8 декабря 2021 14:05

Бывшее общежитие института культуры в Самаре хотят превратить в креативную мануфактуру

Самарцы могут проголосовать за реализацию этого проекта до 13 декабря
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Из бывшего здания общежития хотят сделать креативный кластер

Из бывшего здания общежития хотят сделать креативный кластер

Бывшее общежитие института культуры на ул.Чапаевской в Самаре предлагают превратить в креативный кластер под названием «Самарские мануфактуры». С таким предложением выступило руководство вуза.

Проект предусматривает создание Центра прототипирования ремесла, искусства и дизайна «Самарские Мануфактуры». Помещения предполагается сдавать в аренду производителям товаров из дерева, керамики, стекла, кожи и т.д., художникам, мастерам-ремесленникам, дизайнерам, представителям кино и новых медиа. Также заявлены возможные образовательные функции.

- Студенты и представители креативных индустрий смогут научиться здесь технологиям у практиков-мастеров и запустить собственный стартап. Это поможет удержать креативную молодежь в регионе, и снизить отток молодежи из Самарской области на 10%, - убеждены авторы проекта.

Чтобы запустить проект, нужно отремонтировать здание, закупить оборудование, вложиться в создание образовательного центра. Для этого, по предварительным оценкам, потребуется привлечь около 111 млн рублей. Предполагается, что проект окупится за 12 лет.

Сейчас проект вошел в число финалистов конкурса Rurban Creative Lab. В случае победы он получит шанс принять выездную сессию с участием федеральных и региональных экспертов АСИ. Проголосовать за этот проект самарцы могут до 13 декабря.