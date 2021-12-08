В Самарской области браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы за подстреленного зайца

Браконьеры незаконно охотились на территории заповедника. Фото: Самарская Лука

В ночь с 7 на 8 декабря 2021 года на трассе М-5, на участке, проходящем по территории национального парка Самарская Лука, был остановлен автомобиль «Тойота» для проверки документов. При досмотре в автомобиле было обнаружено ружье, а в багажнике туша убитого зайца.

- Ружье «ИЖ» принадлежало пассажиру внедорожника. В автомобиле нашли также использованные патроны и фару-искатель. До прибытия следственно-оперативной группы водитель и пассажир «Тойоты» были задержаны, - рассказали инспекторы нацпарка.

Задержанные были доставлены в дежурную часть. В ходе опроса мужчины признались, что незаконно охотились на территории Самарской Луки. Теперь нарушителям природоохранного законодательства грозит ответственность, предусмотренная статьей 258 Уголовного кодекса РФ. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.