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Общество8 декабря 2021 17:13

За бродячими собаками в Самаре будет следить специальный оперативный штаб

Губернатор Дмитрий Азаров создал специальный штаб, чтобы решить проблему безнадзорных животных
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Заседания оперштаба будут проводить еженедельно

Заседания оперштаба будут проводить еженедельно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению губернатора Самарской области Дмитрий Азарова в регионе создан штаб по организации и координации мероприятий в области обращения с безнадзорными животными. В эфире телеканала «Россия 24» глава региона отметил, что не все главы муниципалитетов отдают себе отчет, что ситуация с распространением бездомных собак является угрозой для местнях жителей.

- Местные власти должны взаимодействовать с общественниками, которые знают, как решать данную проблему. Отдельное внимание нужно уделять также и при выборе подрядной организации, которая будет качественно обеспечивать отлов, - отметил Дмитрий Азаров.

На сайте правительства было опубликовано постановление о создании специального межведомственного штаба, в котором будут вырабатываться рекомендации по решению проблемы распространения безнадзорных животных в регионе. Таким образом, помимо организационных вопросов на штабе будут и определять ответственных за последствия наличия бродячих собак. Не исключено, что за трагические ситуации главы муниципалитетов будут отвечать должностью.