Для Самары хотят купить 11 новых электробусов

Вопрос сейчас находится на стадии проработки Фото: Архив "КП"

В Самаре могут появиться новые электробусы. Местные власти уже прорабатывают вопрос и не исключают, что в ближайшее время будет приобретено 11 моделей современного и экологичного транспорта. Информацию об этом корреспонденту «КП-Самара» подтвердили в администрации города.

Согласно планам, электробус будет ходить каждые 15 минут. Маршрут — от микрорайона Южный город до Самары. Ранее он ходил по подобному пути — до Губернского рынка — и хорошо себя зарекомендовал.

Сейчас вопрос находится на стадии проработки. Обсуждаются в том числе и финансовые затраты. Не исключено, что финансовая поддержка будет оказана со стороны правительства региона.