Глава Минздрава рассказал об условиях отмены QR-кодов в Самарской области

Пропуск по QR-кодам действует в ТЦ, крупных магазинах, театрах, кино и фитнес-центрах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян назвал условия для отмены QR-кодов. Самое важное среди них — вакцинация против коронавируса.

По словам чиновника, ограничительные меры и COVID-пропуска отменят, когда система здравоохранения вернется к обычному режиму работы, а больных локализуют в инфекционных больницах.

— Снятие ограничений станет возможным, когда от коронавируса привьются все, у кого нет противопоказаний. И жители будут проходить вакцинацию регулярно, — сказал Армен Бенян в интервью порталу 63.ru.

Он отметил, что окончательное решение об отмене антиковидных мер должен будет принять оперативный штаб региона.

Напомним, прививки от COVID-19 сделали уже более 1,5 млн жителей Самарской области. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, осталось вакцинировать еще около половины миллиона человек. Речь идет о взрослом населении.