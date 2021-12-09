Пешеход погиб под колесами «Лады Приоры» на Московском шоссе в Самаре

Полицейские проводят проверку из-за смертельного ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 8 декабря 2021 года, на 20 км Московского шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП. Примерно в 23:50 «Лада Приора» сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 30-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны улицы Банной в направлении микрорайона Крутые Ключи. В районе 20 км Московского шоссе он наехал на 39-летнего мужчину. Удар был сильный. Пешеход смял крышу и проломил лобовое стекло машины. Он не выжил. Самарец скончался до приезда медиков скорой помощи.

— На этом участке дороги через каждые 200 метров «зебра». Водитель невнимательный был, там постоянно все бегают. Лучше этот участок проезжать 30-40 км/ч, чтобы успеть среагировать, — комментируют ДТП интернет-пользователи.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка.