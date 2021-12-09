Проект 130-метровых небоскребов на территории 4 ГПЗ в Самаре вынесли на общественное обсуждение

На Московском шоссе хотят строить 130-метровые небоскребы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Проект строительства 130-метровых небоскребов на территории 4 ГПЗ в Самаре вынесли на общественное обсуждение. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Застройщик попросил мэрию согласовать отклонение от предельно допустимых параметров застройки на двух участках общей площадью 10412 квадратных метров, расположенных на пересечении Московского шоссе и ул.Луначарского, напротив ТЦ «Вертикаль». В частности, строители просят разрешить им возводить на этом участке здания высотой до 130 метров (это примерно соответствует 43 этажам), а также снизить необходимое количество парковочных мест до уровня в 7 машиномест на 10 квартир. Предполагается, что максимально допустимый процент застройки на данных участках составит 55%.

Познакомиться с проектом можно в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа). Срок проведения общественных обсуждений - с 9 по 30 декабря 2021 года, а сама экспозиция будет открыта с 18 по 25 декабря.