Застроить хотят участок рядом с дорогой

На территории бывшего Ипподрома в Самаре хотят построить еще высотки. На сайте мэрии опубликовано постановление о назначении общественных слушаний о судьбе данной территории.

Речь идет об участке площадью 8 842 квадратных метров, расположенном вдоль Московского шоссе прямо напротив Благовещенского храма за автоцентром. Застройщик попросил горадминистрацию и жителей Самары согласовать разрешение вести здесь высотную застройку. Сейчас, по данным публичной кадастровой карты, данная территория относится к землям поседений, а также предназначена для объекты торговли.

Проект будет вывешен для ознакомления в холле департамента градостроительства по адресу ул. Галактионовская, д. 132 с 18 по 25 декабря. Сами общественные обсуждения продлятся до 30 декабря 2021 года.