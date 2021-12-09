Градсовет одобрил строительство 34-метровых высоток в историческом центре Самары

Застройщикам могут выдать спецсогласование на возведение высоток в старом городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В историческом центре Самары могут появиться многоэтажные дома высотой 34 метра. Две из них намерена возвести компания «Трансгруз». Проекты обсуждались на недавнем заседании градостроительного совета.

— Получила протокол Градсовета. Практически все проекты одобрены. Градсовет дает рекомендацию комиссии по правилам застройки и землепользования дать спецсогласование на условный вид разрешенного использования в зоне Ц-1 многоэтажная жилая застройка высотой до 34,3 м. Я категорически против! — написала в соцсети глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

Так, одобрение членов Градсовета получил проект КГ «Трансгруз», который предполагает строительство жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом. Его планируется разместить на улице Садовой в квартале № 109.

Также компания предложила построить жилой комплекс с подземным паркингом на пересечении улиц Самарской и Ульяновской. Этот ЖК может появиться по соседству с объектом культурного наследия регионального значения «Дом Кошелевой».