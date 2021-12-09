Самарцев просят согласовать высотки в 129 квартале исторического центра

В историческом центре появятся очередные высотки. Фото: Яндекс.Карты

Самарцев просят согласовать возведение высоток в 129 квартале исторического центра. Проект застройки вынесен на общественные слушания, соответствующее постановление 9 декабря 2021 года опубликовала мэрия.

В документе речь идет о пяти земельных участках общей площадью 13871 кв.м, расположенных в границах ул.Самарской, Садовой, Чкалова и Маяковского (ЖК «Маяковский» и ЖК «Квартал 129»).

Застройщиком выступает ООО «Юниверс-Строй». На градсовете 30 ноября компания представила свое видение будущего данной территории. Здесь предполагается возвести семь секций жилого комплекса переменной этажности (от 6 до 17 этажей). Также предполагается размещение паркинга на 624 машины.

Общественные обсуждения продлятся до 30 декабря, проект будет вывешен с 18 декабря в холле департамента градостроительства на ул. Галактионовская, д. 132.