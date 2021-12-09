В Самаре владельцев гаражей обяжут платить за землю под ними

Арендная плата будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости земли Фото: "КП" Архив

На сайте администрации Самары опубликовали постановление о порядке использования государственных земельных участков под установку гаражей. Согласно подписанному документу, владельцы автомобилей могут поставить гараж на казенной земле, но только за определенную арендную плату.

Рассчитывать сумму арендной платы за казенную землю будут исходя из ее кадастровой стоимости. Сумма за год умножается на 1,5%, а затем земля будет выставлена на аукцион. Победитель торгов сможет установить некапитальное строение на данном участке.

В документе также отмечено, что люди с ограниченными возможностями здоровья получат право пользоваться муниципальной землей для установки своего гаража бесплатно.

Срок договора аренды – пять лет. Однако администрация может досрочно расторгнуть договор и изъять предоставленную землю для муниципальных нужд. Также землю могут отобрать, если арендатор просрочит два платежных периода.