В Самаре после жалоб жителей начали разумно использовать противогололедные реагенты

От местных жителей стали поступать жалобы на большое количество реагентов на дорогах и тротуарах города Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина ответила на вопросы местных жителей на площадке ЦУРа Самарской области. Мэр города рассказала об использовании химических реагентов во время сильного гололеда и в обычные зимние дни.

По словам Елены Лапушкиной, от местных жителей стали поступать жалобы на большое количество реагентов на дорогах и тротуарах города, поэтому было принято решение уменьшить их использование. Однако в период сильной гололедицы, например, как была 1 декабря 2021 года, сыпать химикатов приходится щедро.

- Сейчас в распоряжении администрации имеется первоначальный запас противогололедных материалов в количестве 1237,1 тонн. В Самаре используются пескосоляная смесь, «Бионорд» и «Галит». По мере использования запасы будут пополняться, - отметила Елена Лапушкина.

Также глава Самары рассказала, что в период снегопада будет задействовано 340 спецмашин, а также в периоды обильных осадков с частными подрядчиками были заключены контракты на вывоз снега на полигоны. В настоящее время вся снегоуборочная техника прошла профилактику и полностью готова к зимнему сезону 2021-2022.