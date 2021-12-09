На площади Куйбышева в Самаре к Новому году построят «Сказочный лес» и поставят избушку Бабы Яги

На площади Куйбышева будет создано 8 локаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не планируется проведение массовых новогодних мероприятий, однако праздничное настроение для жителей и гостей города создаст красочная иллюминация на улицах и общественных пространствах. Одним из самых популярных мест для новогодних прогулок у самарцев считается площадь Куйбышева.

В Этом году помимо традиционного елочного комплекса, на площади появится «Сказочный лес», «Избушка Бабы Яги», «Дом Деда Мороза», «Городок» и другие. Кроме того, на главной городской площади будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы», которая включает в себя площадку для игры в городки, снежковый тир и многие другие.

Также на площади Куйбышева традиционно установят деревянную горку и зальют два катка. В этом году для маленьких жителей Самары заработает специальный детский каток. Рядом с ледовыми площадками разместятся пункты проката, точки питания и сувенирные лавки.