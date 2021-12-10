В Самарской области 10 декабря 2021 года пойдет снег

В пятницу местами по области может пойти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 10-12 декабря 2021 года. Так, в пятницу, метеорологи обещают долгожданный снег, однако выпадет он не везде, а лишь местами по области.

10 декабря в Самаре будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. По прогнозу синоптиков, местами по области может пойти снег и мокрый снег. Температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах 0…-2 градусов, а по области столбики термометров опустятся до -5. Ночью похолодает до -11.

В субботу, 11 декабря, в регионе уже не ожидается осадков. Температура воздуха составит -4…-9 градусов, ночью в регионе ожидаются заморозки до -20 градусов.

В воскресенье, 12 декабря 2021 года, в регионе похолодает. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха днем до -11 градусов. Осадков не ожидается, а ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.