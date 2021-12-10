Владельцы ресторанного бизнеса Самарской области требуют от губернатора снять ограничения на режим работы

Ресторанный бизнес терпить убытки из-за ограничений в режиме работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из владельцев ресторана в Тольятти обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в социальных сетях с просьбой снятия ковидных ограничений на режим работы. Сейчас, согласно постановлению, заведения общепита могут работать только с 6:00 до 23:00. Помимо этого, вход в ресторан осуществляется только по QR-коду, а персонал должен быть вакцинирован на 100%.

- Мой ресторан работает под всевозможными ограничениями уже 15 месяцев. Сейчас мы пускаем гостей по QR-кодам, но только до 23:00. Почему? Для чего? Ответов нет! – пишет автор публикации, обращаясь к региональному правительству.

По словам рестораторов, в первые 9 месяцев 2021 года их прибыль сократилась более чем в 2 раза, при этом существенно растет кредитная нагрузка. Сейчас запрет на проведение мероприятий и дискотек после 23:00 «съедает» почти все, что было заработано до введения ковидных ограничений.

- Бары и ночные рестораны на грани закрытия уже сегодня. Вопрос закрытия наших ресторанов это вопрос нескольких недель. Как бизнес мы не видим поддержки, а ведь в нашей сфере трудоустроены десятки тысяч человек, - говорит владелец ресторана в Тольятти.

Сейчас по правилам работы общепитов, все сотрудники должны быть вакцинированы. Однако, как говорит автор публикации, им обещали что со 100-процентной вакцинацией персонала у ресторана не будет никаких ограничений в работе. На деле же оказалось, что ресторан может функционировать, но не в пиковые часы, когда нарастает прибыль, то есть в ночное время.

Рестораторы апеллируют свои претензии тем, что именно их бизнес является основой туристического бизнеса.

- Мы терпим убытки и тратим все, что заработали, на то, чтобы не потерять сотрудников, которых мы берегли и обучали, чтобы наш регион был максимально интересен российскому туристу, чтобы о нас говорили, - говорит ресторатор.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка в стране начала стабилизироваться, поэтому ряд регионов уже сняли введенные ранее ковидные ограничения. Рестораторы готовы исполнять все меры безопасности: вакцинировать сотрудников, пускать в заведение по QR-кодам, контролировать масочный режим и ношение перчаток - только бы им разрешили работать в ночное время.