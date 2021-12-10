В одном из сел Самарской области 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи со взломом. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию по Черно-Вершинскому району обратилась продавец одного из магазинов в селе Старое Эштебенькино. Женщина рассказала, что неизвестный проник в окно и украл с прилавков продовольственные продукты.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что преступник отогнул металлическую решетку на окне, разбил стекло и проник в помещение. При осмотре прилегающей территории вокруг магазина были обнаружены пакеты с частью украденной продукции. Эксперт снял с следы пальцев и кровь с разбитого стекла. В ходе тщательного осмотра были обнаружены следы обуви нестандартного размера.

Сотрудники правоохранительных органов провели опрос местных жителей и установили, что к ограблению может быть причастен ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления внук одной из местных жительниц. Парня задержали и опросили.

Из дома, где гостил подросток, были изъяты оставшиеся украденные продукты и обувь, которая по отпечаткам подходила к найденным на месте преступления следам. Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что проник в магазин через окно, собрал продукты в 8 пакетов, но не смог сразу все унести с собой, поэтому оставил в кустах рядом с ларьком. Малолетний преступник планировал увезти украденное в Самару, чтобы продать, но сделать ему этого не удалось, так как он был задержан полицейскими.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время расследование продолжается.