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Общество10 декабря 2021 6:50

В автобусах Самары планируют установить валидаторы

Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Валидаторы позволят оплатить проезд транспортной или банковской картой

Валидаторы позволят оплатить проезд транспортной или банковской картой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валидаторы для бесконтактной оплаты проезда могут появиться еще в одном виде общественного транспорта. Специальные терминалы хотят установить в автобусах муниципальных маршрутов. Об этом на площадке ЦУРа Самарской области рассказала глава города Елена Лапушкина.

Напомним, этой осенью в автобусах Самары изменили систему посадки. Пассажиров запускают в салон только через переднюю дверь, а выпускают — через остальные. Такое нововведение вызвало массу недовольства среди горожан. Они неоднократно требовали вернуть все как было.

Елена Лапушкина объяснила причины таких изменений. Первая — нехватка кадров. Около 100 сотрудников транспортного предприятия сейчас находятся на больничном. Вторая — ужесточение масочного режима. Пропуск через переднюю дверь позволяет отсеять тех, кто забывает или не хочет надевать СИЗы.

Глава Самары отметила, что перевозчик сейчас делает все возможное, чтобы исправить ситуацию: решает кадровые проблемы и устанавливает валидаторы.