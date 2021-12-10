В автобусах Самары планируют установить валидаторы

Валидаторы позволят оплатить проезд транспортной или банковской картой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валидаторы для бесконтактной оплаты проезда могут появиться еще в одном виде общественного транспорта. Специальные терминалы хотят установить в автобусах муниципальных маршрутов. Об этом на площадке ЦУРа Самарской области рассказала глава города Елена Лапушкина.

Напомним, этой осенью в автобусах Самары изменили систему посадки. Пассажиров запускают в салон только через переднюю дверь, а выпускают — через остальные. Такое нововведение вызвало массу недовольства среди горожан. Они неоднократно требовали вернуть все как было.

Елена Лапушкина объяснила причины таких изменений. Первая — нехватка кадров. Около 100 сотрудников транспортного предприятия сейчас находятся на больничном. Вторая — ужесточение масочного режима. Пропуск через переднюю дверь позволяет отсеять тех, кто забывает или не хочет надевать СИЗы.

Глава Самары отметила, что перевозчик сейчас делает все возможное, чтобы исправить ситуацию: решает кадровые проблемы и устанавливает валидаторы.