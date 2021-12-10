Предприимчивый самарец маскировал игровые автоматы под терминалы оплаты

Жителя региона осудили за организацию незаконных азартных игр / Фото: УФССП по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор организатору незаконных азартных игр. Предприимчивый житель региона поставил в офисных зданиях и магазинах Самары «одноруких бандитов». Однако о том, что это игровые автоматы, знали немногие. Аппараты были замаскированы под терминалы оплаты услуг.

— Суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр (статья 171.2 УК РФ) и постановил уничтожить 8 игровых автоматов, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Судебные приставы Новокуйбышевска возбудили в отношении жителя региона исполнительное производство. Игровые автоматы конфисковали и передали представителям Росимущества. Именно они займутся уничтожением «одноруких бандитов».