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Общество10 декабря 2021 7:10

Предприимчивый самарец маскировал игровые автоматы под терминалы оплаты

«Одноруких бандитов» ждет уничтожение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителя региона осудили за организацию незаконных азартных игр / Фото: УФССП по Самарской области

Жителя региона осудили за организацию незаконных азартных игр / Фото: УФССП по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор организатору незаконных азартных игр. Предприимчивый житель региона поставил в офисных зданиях и магазинах Самары «одноруких бандитов». Однако о том, что это игровые автоматы, знали немногие. Аппараты были замаскированы под терминалы оплаты услуг.

— Суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр (статья 171.2 УК РФ) и постановил уничтожить 8 игровых автоматов, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Судебные приставы Новокуйбышевска возбудили в отношении жителя региона исполнительное производство. Игровые автоматы конфисковали и передали представителям Росимущества. Именно они займутся уничтожением «одноруких бандитов».