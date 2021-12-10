У странного грубияна в Самаре нашли наркотики

Гражданина передали сотрудникам полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одну из ночей в Кировском районе Самары был замечен неадекватный мужчина. Он матерился и размахивал руками, пугая прохожих. Утихомирить его пришлось росгвардейцам.

- Двое молодых людей обратились за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны. Они рассказали, что возле одного из домов на улице Ташкентской встретили странного человека. Он вел себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе регуправления Росгвардии.

Правоохранители попытались успокоить дебошира, но тот продолжил вести себя неадекватно. Патрульные задержали мужчину – 38-летнего жителя города, а затем передали коллегам из полиции. Хулиган оказался с секретом. При досмотре у него нашли два свертка с наркотиком общей массой 0,29 г. В отношении самарца возбудили уголовное дело.