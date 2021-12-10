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Происшествия10 декабря 2021 7:39

У странного грубияна в Самаре нашли наркотики

Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину
Максим ВЕБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гражданина передали сотрудникам полиции

Гражданина передали сотрудникам полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одну из ночей в Кировском районе Самары был замечен неадекватный мужчина. Он матерился и размахивал руками, пугая прохожих. Утихомирить его пришлось росгвардейцам.

- Двое молодых людей обратились за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны. Они рассказали, что возле одного из домов на улице Ташкентской встретили странного человека. Он вел себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе регуправления Росгвардии.

Правоохранители попытались успокоить дебошира, но тот продолжил вести себя неадекватно. Патрульные задержали мужчину – 38-летнего жителя города, а затем передали коллегам из полиции. Хулиган оказался с секретом. При досмотре у него нашли два свертка с наркотиком общей массой 0,29 г. В отношении самарца возбудили уголовное дело.