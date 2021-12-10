В Самаре 12-летний мальчик съел приправу в школе и попал в больницу

Мальчика доставили в больницу на скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера вечером, 9 декабря, в детскую городскую клиническую больницу скорой помощью был доставлен 12-летний мальчик. Он жаловался на сильные боли в животе.

— Ему поставили предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Ребенок объяснил, что в школе на улице Куйбышева съел приправу и через некоторое время почувствовал себя плохо, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

После оказания помощи школьника отпустили домой. Информация от медиков поступила в отдел полиции № 6 — Самарского района города. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.