В запертой квартире в Самаре погибла 13-летняя девочка

По факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом Маше (имена героев изменены) исполнилось 13 лет. Она училась в 7 классе, но на домашнем обучении. Никто не знает, что именно произошло, но вечером 9 декабря тело девочки было обнаружено в квартире дома на ул.Стара-Загора в Самаре.

- На данный момент основная версия – самоубийство, в ее пользу говорят заболевания ребенка и тот факт, что квартира была закрыта, и вряд ли посторонние туда могли зайти, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Но в каждом случае есть место сомнению: в доме не обнаружена предсмертная записка, а мама девочки говорит, что никаких разговоров о том, что Маше жизнь не мила, не было.

Сейчас по факту гибели девочки-подростка проводится доследственная проверка. Кроме прочего, из квартиры погибшей изъят телефон – силовики надеются, что он поможет пролить свет на случившееся.