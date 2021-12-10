Дизайнер из Самары стала победительницей первого всероссийского конкурса «Код моды»

Дизайнер из Самары представит свою коллекцию в высшем свете. Фото: Дина Базарбаева

В России подвели итоги первого конкурса дизайнеров «Код моды». Победительницей всероссийского конкурса стала Дина Базарбаева из Самары, сообщает dobro.live. Девушка получила в подарок презентацию своей одежды на весенней Неделе Моды в Москве в 2022 году.

Дина Базарбаева с раннего детства любила шить, она даже отучилась на технолога швейного производства. Однако восемь лет после окончания колледжа она проработала бухгалтером. Но любовь к шитью не прошла и Дина снова вернулась к швейной машинке.

Фонд «Артэс» при поддержке Фонда президентский грантов в конце августа 2021 года запустил масштабный проект для начинающих дизайнеров, студентов творческих профессий, владельцев брендовой одежды со всей России. Участники конкурса «Код моды» учились анализировать тренды, находить культурные коды, разрабатывать коллекции и правильно их презентовать.

Жюри конкурса высоко оценили коллекцию одежды самарчанки и выбрали ее победительницей. По её эскизам к весне 2022 года изготовят одежду, коллекцию увидят зрители Недели Моды в Москве.