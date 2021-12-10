В Самаре с 10 по 12 декабря 2021 года усиленно будут ловить пьяных водителей

В выходные на дорогах Самарской области будет больше полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Усиленные смены инспекторов ГИБДД выйдут на дороги Самарской области для проведения профилактических мероприятий по выявлению нетрезвых водителей и других нарушителей правил дорожного движения. Традиционные целенаправленные рейды будут проходить по методике «сплошных проверок».

- С 10 по 12 декабря 2021 года сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области будут организованы рейды, в которых примет участие максимальное количество личного состава, в том числе руководители территориальных подразделений, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение или повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит уже уголовная статья.