В Самаре пять мозаичных панно времен СССР могут войти в число объектов культурного населения

Решение о присвоении статуса ОКН будет принято через три месяца. Фото: samaramodernism.ru

Представители самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вышли с инициативой о присвоении статуса объектов культурного наследия пяти мозаичным панно в Самаре.

Региональное отделение ВООПИиК создали проект «Мозаика модернизма», который является продолжением проекта «Лица модернизма». Активисты собирают электронный и печатный каталог позднесоветских, а также постсоветских мозаик Куйбышева – Самары.

На основе собранных материалов ВООПИиК подала в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области пять заявок на признание мозаик ОКН и дальнейшей постановки на госохрану.

Так, в число мозаичных панно, обладающих признаками ОКН, вошли:

- «Молодежь в науке и производстве» на улице Антонова-Овсеенко, 53;

- «Связь» и «Междугородная телефонная связь» на улице Мичурина, 54;

- «Гражданская авиация» в сквере «Три вяза» на Куйбышева, 121;

- «Дружба» на Стара-Загоре, 70;

- «Волейболистки» на фасаде Дворца легкой атлетики на улице Физкультурной, 101.

Теперь чиновники в течение трех месяцев должны принять решение относительно включения пяти самарских мозаик в перечень объектов культурного наследия.